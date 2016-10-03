Рада Європи позитивно відзначила досягнення України у проведенні реформ – Клімкін

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Сьогодні у штаб-квартирі Ради Європи у Страсбурзі відбувся День українських реформ. Подібний захід вперше пройшов на майданчику Ради Європи і був ініційований Україною.

Члени української делегації презентувати державам-членам та керівництву організації результати реформ, які системно підтримуються в рамках Плану дій Ради Європи для України на період 2015-2017 років, обговорили наявні виклики та подальші пріоритети взаємодії.

Презентації і обговорення відбулися у форматі чотирьох робочих груп – стратегія з прав людини; реформа пенітенціарної системи та поліції; судова реформа; та боротьба з корупцією.

План дій є найбільшим в історії Ради Європи пакетом експертної та технічної допомоги державі-члену.

"Я дякую Раді Європи за підтримку і високу оцінку українських реформ.Попереду ще багато спільної роботи, але План дій Ради Європи для України вже став нашим спільним успіхом. В його рамках ми отримали унікальну експертну підтримку ключових реформ, зокрема, судової та антикорупційної. Зі свого боку, Україна конкретними діями продемонструвала, що попри російську агресію і всі труднощі ми працюємо на конкретний результат, а не безкінечний процес", - сказав глава МЗС Павло Клімкін.

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Заступник генсека Ради Європи заявила, що організація Дня реформ і участь міністрів в ньому є підтвердженням відданості України реформам. Вона закликала українську сторону продовжувати реформи, особливо щодо боротьби з корупцією.

План дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки є найбільшим в історії організації пакетом експертної та технічної допомоги державі-члену.

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Сукупний бюджет Плану дій у 45 мільйонів євро дозволяє залучати найкращих експертів і сучасні технічні можливості для системної допомоги в реалізації реформ.

Наразі План дій охоплює законодавчі та інституційні зміни у таких сферах: конституційна реформа, зокрема у частині децентралізації та правосуддя; зміцнення механізмів захисту прав людини і основних свобод; боротьба з корупцією; удосконалення системи виконання рішень національних судів та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини; реформа правоохоронних органів та пенітенціарної служби.