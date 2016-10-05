У Генштабі пояснили, кого із шостої хвилі демобілізують першими

11:06, 05 жовтня 2016
Політика
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Першими під демобілізацію потраплять найкращі військові та ті, у кого є складні сімейні обставини.

УНИАН

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава Генштабу України Віктор Муженко.

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"Демобілізація 6 хвилі. За рішенням командирів найпершими будуть звільнені кращі військовослужбовці і ті, які мають складні сімейні обставини", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня Порошенко підписав указ про демобілізацію військових шостої хвилі.

Згодом президент заявив, що після звільнення в запас останнього військового з шостої хвилі мобілізації на фронті залишаться лише контрактники.

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