У Генштабі пояснили, кого із шостої хвилі демобілізують першими
Першими під демобілізацію потраплять найкращі військові та ті, у кого є складні сімейні обставини.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава Генштабу України Віктор Муженко.
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"Демобілізація 6 хвилі. За рішенням командирів найпершими будуть звільнені кращі військовослужбовці і ті, які мають складні сімейні обставини", - йдеться у його повідомленні.
Демобілізація 6 хвилі. За рішенням командирів найпершими будуть звільнені кращі військовослужбовці і ті, які мають складні сімейні обставини— Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) October 5, 2016
Нагадаємо, 26 вересня Порошенко підписав указ про демобілізацію військових шостої хвилі.
Згодом президент заявив, що після звільнення в запас останнього військового з шостої хвилі мобілізації на фронті залишаться лише контрактники.