У Генштабі пояснили, кого із шостої хвилі демобілізують першими

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава Генштабу України Віктор Муженко.

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"Демобілізація 6 хвилі. За рішенням командирів найпершими будуть звільнені кращі військовослужбовці і ті, які мають складні сімейні обставини", - йдеться у його повідомленні.

Демобілізація 6 хвилі. За рішенням командирів найпершими будуть звільнені кращі військовослужбовці і ті, які мають складні сімейні обставини — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) October 5, 2016

Нагадаємо, 26 вересня Порошенко підписав указ про демобілізацію військових шостої хвилі.

Згодом президент заявив, що після звільнення в запас останнього військового з шостої хвилі мобілізації на фронті залишаться лише контрактники.