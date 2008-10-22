Росія готує пропозиції щодо базування ЧФ в Україні після 2017 року

Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на базі в Севастополі після 2017 року.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Москві, про це міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив сьогодні в Москві на прес-конференції.

За словами С.ЛАВРОВА, керівництво Росії, в особі Президента і глави уряду, не раз наголошувало послідовний характер позиції – повага «суверенітету і територіальної цілісності України, сумлінне дотримання всіх домовленостей, що є між державами, у всій їх сукупності, сумлінне виконання всіх зафіксованих у цих домовленостях принципів і напрямів співпраці».

«Це повністю відноситься і до угод щодо Чорноморського флоту РФ на території України. Ми суворо керуємось цими угодами, зокрема тими, що містять положення продовження термінів перебування флоту й після 2017 року. У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови такого подальшого перебування. Зрозуміло, обговорення цих питань має відбутися на пізнішому етапі, ближче до 2017 року і з тим урядом України, який на той момент працюватиме», - заявив міністр.

А на даному етапі найголовнішим є виконання існуючих угод, вважає С.ЛАВРОВ.

«Ми виступаємо за те, щоб українсько-російська підкомісія з питань флоту концентрувалася на чіткому виконанні тих положень угоди, які стосуються забезпечення нормального функціонування і життєдіяльності ЧФ РФ на території України», - наголосив міністр закордонних справ Росії.