Ющенко: три ключові фігуранти справи про отруєння перебувають у Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО під’їхав до будівлі управління о 12.20, і близько години спілкувався з журналістами.

За словами глави держави, він високо оцінює проведену Генпрокуратурою роботу у справі щодо посягання на його життя та здоров’я. В.ЮЩЕНКО зауважив, що за останній рік-півтора слідчі Генпрокуратури виконали «колосальний, надзвичайно великий масив роботи».

Разом з цим Президент зауважив, що три ключові фігуранти справи, які сьогодні є дуже важливими для ефективного продовження розслідування, перебувають у Росії.

«Без їх допиту і, можливо, не тільки допиту важко сподіватися, що процес (розслідування справи – УНІАН) буде таким, який би ми хотіли мати з точки зору часу. Але я переконаний, що з позиції відповіді і відповідальності людей, які стоять за цим злочином, відповідь буде. Я хочу цей оптимізм передати і журналістам, і простим громадянам України. Нам необхідно з цими злочинцями розібратися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що Генпрокуратура не винна у тому, що цих людей і досі немає в Україні.