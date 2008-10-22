Янукович: вибори у мене сидять в печінках

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за якнайшвидше проведення дострокових парламентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі ДТРК «Крим».

«Чим довше при владі перебуватиме уряд Юлії ТИМОШЕНКО, тим більше наростатимуть проблеми, які, можливо, можуть призвести до катастрофи в нашій країні. Чим раніше ці вибори відбудуться – тим краще», - сказав лідер Партії регіонів.

«Говорять вони дуже багато, гарно - заслухаєшся! Виступають як народні артисти, але від цього країні не легше, вони весь час країну втягують в конфлікт», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що не Партія регіонів була ініціатором виборів, а «помаранчеві». В.ЯНУКОВИЧ додав, що в країні не знайдеться жодної людини, «яка б мене звинуватила, що я люблю вибори». «Я, напевно, їх не люблю більше, ніж будь-хто в цій країні. Вони просто у мене, як то кажуть, сидять в печінках! Але нікуди від долі, як то кажуть, не подінешся, - сказав лідер «регіоналів». - Ці вибори потрібні, тому що потрібно зупинити остаточне знищення нашої країни, потрібно прибрати від влади цю брехливу команду».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що дострокові вибори відбудуться, як би Ю.ТИМОШЕНКО та її команда «не чіплялися» за крісла.