Яценюк зізнався, що йому складно було вламати Ющенка

Економічна криза не зможе бути вирішена без врегулювання політичної кризи.

Про це голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що «це взаємопов’язані речі, і сьогодні нікому не вдасться здурити, вибачте, один одного». «Або ми єднаємося навколо подолання і економічної, і політичної кризи і знаходимо спільний вихід, або не буде прийнятий ні один, ні інший пакет законодавства (йдеться про те, що мають бути прийняті законопроекти, які стосуються подолання економічної кризи, а також ті, якими передбачено фінансування парламентської виборчої кампанії – УНІАН)», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Голова Верховної Ради наголосив, що необхідно узгодити порядок денний парламенту і працювати «без заблокованої парламентської зали». Він підкреслив: «мені дуже складно було домовитись минулого тижня про те, щоб діяльність українського парламенту була відновлена, але зараз виникає запитання: так за що боролися».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що у такому випадку не потрібно було відновлювати діяльність парламенту для того, щоб у перший же день роботи він був «заблокований фракцією, яка фактично підтримує український уряд, що потребує сьогодні підтримки».