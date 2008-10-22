Яценюк зізнався, що йому складно було вламати Ющенка
"Так за що боролися?"
Економічна криза не зможе бути вирішена без врегулювання політичної кризи.
Про це голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналістам.
Він зазначив, що «це взаємопов’язані речі, і сьогодні нікому не вдасться здурити, вибачте, один одного». «Або ми єднаємося навколо подолання і економічної, і політичної кризи і знаходимо спільний вихід, або не буде прийнятий ні один, ні інший пакет законодавства (йдеться про те, що мають бути прийняті законопроекти, які стосуються подолання економічної кризи, а також ті, якими передбачено фінансування парламентської виборчої кампанії – УНІАН)», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.
Голова Верховної Ради наголосив, що необхідно узгодити порядок денний парламенту і працювати «без заблокованої парламентської зали». Він підкреслив: «мені дуже складно було домовитись минулого тижня про те, щоб діяльність українського парламенту була відновлена, але зараз виникає запитання: так за що боролися».
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що у такому випадку не потрібно було відновлювати діяльність парламенту для того, щоб у перший же день роботи він був «заблокований фракцією, яка фактично підтримує український уряд, що потребує сьогодні підтримки».