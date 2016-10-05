У Путіна поділилися очікуваннями від переговорів Нуланд і "сірого кардинала" Кремля

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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"Ніяких очікувань прориву тут бути не може. Це поточна робота, яка ведеться на експертному рівні. Тут не ставиться за мету досягнення якихось проривів", - сказав Пєсков.

За його словами, США не беруть участі у "нормандському форматі", але існує такий механізм обміну інформацією, аби "з перших рук забезпечити доведення позицій щодо українського врегулювання до американських партнерів".