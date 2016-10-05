У Путіна поділилися очікуваннями від переговорів Нуланд і "сірого кардинала" Кремля
12:16, 05 жовтня 2016Політика
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У Кремлі заявили, що не очікують "прориву" від переговорів помічника держсекретаря США з європейських та євразійських справ Вікторії Нуланд і помічника президента РФ Владислава Суркова в Москві, в ході яких обговорюватиметься ситуація на сході України.
У Кремлі заявили, що не очікують «прориву» від переговорів Нуланд і Суркова / Фото УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
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"Ніяких очікувань прориву тут бути не може. Це поточна робота, яка ведеться на експертному рівні. Тут не ставиться за мету досягнення якихось проривів", - сказав Пєсков.
За його словами, США не беруть участі у "нормандському форматі", але існує такий механізм обміну інформацією, аби "з перших рук забезпечити доведення позицій щодо українського врегулювання до американських партнерів".
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