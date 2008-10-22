Росія може вторгнутися в Україну в разі перемоги Обами (сценарій №4)

Одним з кризових сценаріїв у разі перемоги на президентських виборах у США демократа Барака ОБАМИ може бути російське військове вторгнення в Україну.

Про це заявила кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії, губернатор штату Аляска Сара ПЕЙЛІН на передвиборчому мітингу в Ріно (штат Невада), передає РІА «Новости».

С.ПЕЙЛІН нагадала про заяву кандидата у віце-президенти США сенатора-демократа Джозефа БАЙДЕНА, яка прозвучала напередодні про те, що в разі перемоги Б.ОБАМИ у світі спеціально "згенерує" міжнародна криза, зокрема, можливо, діями Росії, аби "перевірити" молодого президента-демократа.

Наголосивши, що Д.БАЙДЕН заявив про "чотири чи п`ять" сценаріїв такої кризи, але не назвав їх, С.ПЕЙЛІН запропонувала "розглянути зовнішньополітичні плани ОБАМИ", аби за ними встановити, що може статися в разі приходу кандидата від демократів у Білий дім.

Першими трьома "кризовими сценаріями" губернатор Аляски назвала заявлену Б.ОБАМОЮ готовність почати прямі переговори з лідерами Ірану, його плани дозволити американським військам проводити антитерористичні операції на території Пакистану, а також його намір здійснити виведення американських військ з Іраку, що, на думку губернатора Аляски, буде передчасним.

"Після того, як російська армія здійснила вторгнення в державу Грузію, реакцією сенатора Б.ОБАМА була нерішучість... - подібна відповідь лише заохотить російського ПУТІНА зробити наступне вторгнення в Україну. Це кризовий сценарій номер чотири", - заявила С.ПЕЙЛІН.

При цьому вона завершила перелік таких кризових сценаріїв уїдливим жартом на адресу свого суперника - сенатора Д.БАЙДЕНА.

"Я думаю, що криза, що насувається, яка найбільше турбує виборчий штаб Б.ОБАМИ, - це наступний публічний виступ Джо БАЙДЕНА. Давайте назвемо це кризовим сценарієм номер п`ять", - заявила С.ПЕЙЛІН.

Як повідомлялося, Д.БАЙДЕН, виступаючи в неділю перед вузькою групою прихильників Б.ОБАМИ в одному з готелів Сієтла (штат Вашингтон) на заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію демократів, виступив з попередженням про те, що якісь сили у світі у разі приходу Б.ОБАМИ в Білий дім спробують піддати його "випробуванню".

"Запам`ятайте мої слова. Не мине й шести місяців, як світ піддасть Б.ОБАМУ випробуванню, точнісінько так само як був підданий цьому Джон Кеннеді. Світ спостерігає", - заявив Д.БАЙДЕН. "У нас буде міжнародна криза, згенерована криза, щоб перевірити мужність цього хлопця", - заявив сенатор Д.БАЙДЕН.

При цьому він повідомив, що знає як мінімум декілька вірогідних сценаріїв такої міжнародної кризи.

"Це може походити з Близького Сходу, може походити із субконтиненту, може виходити з нової позиції Росії, що зміцнилася, бо вона плаває в морі нафти, що є реальним і викликає у всіх увагу в Сенаті впродовж останніх трьох років", - заявив Д.БАЙДЕН.