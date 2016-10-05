Луценко хоче щотижня проводити наради зі слідчими у справах Януковича

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Сьогодні Луценко провів таку робочу нараду із заступниками та керівниками підрозділів, які відповідають за формування обвинувачення Януковичу у створенні ним злочинної організації.

Метою наради була перевірка готовності і стану розслідування кримінальних проваджень у справі екс-президента.

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За висновками слідчих, діяльність Януковича на посту президента України була підпорядкована інтересам Російської Федерації у питаннях, які стосуються національної безпеки, про що свідчать підписані ним укази, призначення на ключові посади осіб із російським громадянством, тощо. Відповідно, діяльність Януковича кваліфікується за ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального процесуального кодексу України.

Діяння Януковича розглядаються за наступними напрямками: умисні діяння на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Луценко привітав начальника департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка з позитивними зрушеннями у справі екс-«беркутівців», яка перебуває в суді. «Цей прорив у суді дає надію і суспільству, і нам на реалізацію розпочатої справи», - зазначив генпрокурор.