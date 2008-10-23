Чи допоможуть дострокові вибори вийти з політичної кризи (опитування)

79% українців вважають, що дострокові парламентські вибори не допоможуть вийти з політичної кризи.

Про це УНІАН повідомили в Інституті Горшеніна, посилаючись на дані всеукраїнського телефонного опитування «Позачергові парламентські вибори в Україні».

В той же час, згідно з результатами опитування, майже кожен десятий респондент (9,7%) сподівається саме на те, що дострокові вибори допоможуть вийти з політичної кризи. Половина респондентів (48,9%) вважає, що найбільшу вигоду від позачергових виборів отримає Президент України. Ще третина - 30% опитаних - не розуміють, кому ці вибори потрібні.

Як показують дані опитування, 61% виборців негативно ставляться до факту дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Майже однакова кількість опитаних ставляться до цього позитивно або нейтрально (15,5% та 15,2% відповідно).

53,5% опитаних вважають, що необхідно одночасно з парламентськими виборами провести і дострокові президентські вибори. “Це свідчить про недовіру суспільства до всіх без винятку інститутів влади”, - вважають експерти Інституту Горшеніна.

В повідомленні зазначається, що в порівнянні з минулим роком збільшилася кількість респондентів, переконаних у тому, що результати виборів будуть фальсифіковані. Якщо напередодні виборів 2007 року 67,6% опитаних Інститутом Горшеніна респондентів стверджували, що не вірять у чесність виборів, то цього року цей показник становить 81,1%. Незважаючи на це, 58,5% респондентів планують прийти на виборчі дільниці і віддати свій голос за ту чи іншу партію.

Опитування проводилось з 15 по 18 жовтня 2008 року у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років. Квотами у вибірці були вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.