У БЮТ пояснили, чому вони блокують Раду

Причина блокування фракцією БЮТ роботи парламенту пов’язана з тим, що депутати інших фракцій вимагають в першу чергу розглянути законопроекти, що стосуються проведення дострокових виборів.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив депутат від фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, така позиція була озвучена представниками деяких фракцій під час погоджувальної ради у голови ВР, на якій розглядається питання щодо формування порядку денного.

В той же час, за словами С.МІЩЕНКА, фракція БЮТ вважає, що ці законопроекти не є першочерговими. Він нагадав, що депутати від БЮТ вимагають, аби cпочатку був розглянутий пакет антикризових заходів.

«Cпочатку голосуємо за антикризові закони, внесені Кабінетом міністрів, а потім за всі інші закони», - сказав С.МІЩЕНКО.