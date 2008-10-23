БЮТ готовий розглянути план Януковича

У Верховній Раді поки що нема достатньої кількості голосів для ухвалення пакета антикризових заходів, запропонованих урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

«З наших переговорів на погоджувальній раді я розумію, що за план заходів, який запропонував уряд, готові проголосувати 185 народних депутатів», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, це депутати від фракції БЮТ та частина депутатів фракції НУ-НС.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що деякі заходи з цього плану готовий підтримати Блок Литвина, але в цілому за закон вони не голосуватимуть. М.ТОМЕНКО вважає, що о 16.00 доцільно було б розпочати пленарне засідання саме з розгляду антикризових заходів і ухвалити відповідні документи в першому читанні. При цьому М.ТОМЕНКО не виключив, що за наполяганням інших фракцій голосування можна було б провести і постатейно. При цьому він наголосив, що якщо в цілому план антикризових заходів не набере 226 голосів, то БЮТ готовий до розгляду альтернативного плану запропонований опозиційним урядом. Натомість, за словами М.ТОМЕНКА, на даний момент переважна кількість депутатів у ВР виступають саме за розгляд законопроектів на підтримку виборчої кампанії. «Вони вважають, що криза до них поки що не дійшла, тому вони виступають за вибори», - сказав заступник голови ВР.