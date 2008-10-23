5-річний син Лукашенка приймає рапорт у генерала (фото)

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО разом зі своїм позашлюбним 5-річним сином Миколою взяв участь у військових навчаннях «Осінь-2008».

Як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», Микола ЛУКАШЕНКО був вдягнений у таку ж камуфляжну форму, як і його батько – головнокомандуючий збройними силами Білорусі.

«Микола ЛУКАШЕНКО спостерігав за навчаннями в темних окулярах і разом з батьком приймав рапорти білоруських генералів», - повідомляє «Свобода».

«Перше враження, що це якийсь спектакль. Я пам`ятаю його пасаж, коли він говорив, що ось мій наступник, який займе після мене пост Президента. І коли мені сказали, що під час параду військ після навчань – ЛУКАШЕНКО приймав цей парад - син його в польовій формі поряд прикладав руку до головного убору, я дуже здивувався такій дурниці. Головнокомандувач - для чого поряд з ним син? Для військових це завжди була урочиста процедура. Якби я вийшов до армії зі своїм маленьким сином, то подумали б, що я збожеволів. Оскільки це офіційна процедура підбиття підсумків навчань. У цій процедурі він зайвий. У мене немає коментарів, як у генерала, як у людини, котра все життя віддала армії. Мені соромно бачити такі нюанси. Я знаю, офіцери, які сьогодні служать в армії, це сприймають вельми неоднозначно», - цитує радіо слова колишнього міністра оборони Білорусі Павла КОЗЛОВСЬКОГО.

Довідка УНІАН. Останнім часом білоруський лідер О.ЛУКАШЕНКО часто почав з`являтися у супроводі молодшого сина. Минулого разу Микола супроводжував батька на саміті глав держав СНД в Бішкеку, на якому він був представлений киргизьким посадовцям.

Крім того, О.ЛУКАШЕНКО разом з 5-річним сином перед телекамерами брав участь у суботнику, відвідував білоруські регіони, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Микола також супроводжував Президента Білорусі в поїздці на Олімпіаду до Пекіна. Крім того, глава Білоруської держави голосував рукою сина Миколи під час виборів у нижню палату білоруського парламенту у вересні 2008 року.

О.ЛУКАШЕНКО також має двох законних синів: старший Віктор є радником Президента Білорусі з питань національної безпеки, середній Дмитро – керівником Президентського спортивного клубу.