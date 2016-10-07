Гончаренко виступає за вибіркове перекриття кордону з Росією

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, передає ТСН.

Гончаренко вважає, що потрібно повністю закрити кордон для деяких груп росіян, зокрема, для російських журналістів.

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"Нема в Росії журналістів, там нема свободи слова. В кращому випадку – пропагандист, у гіршому – розвідник", - сказав він.

Депутат проти того, щоб візи вводилися "для бабусі, у якої тут живе донька з онуками" чи "народного артиста Росії Йосипа Райхельгауза, одесита, який є сьогодні громадянином Росії, але виступає за Україну".

На думку Гончаренка, Україна сьогодні не в змозі організувати видачу віз громадянам Росії.

"Ті українські дипломатичні сили, які є у Росії, зараз не в змозі організувати видачу віз громадянам Російської Федерації, абсолютно нормальним людям, які там теж є. Тобто ми маємо в країні, яка дійсно веде війну проти України, розширювати дипломатичну мережу у Росії, витрачати на це гроші українських платників податків. Нащо?", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час Погоджувальної ради голів фракцій і комітетів запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією і розширення санкцій щодо РФ. Спікер нагадав, що на початку 2016 року він вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.

Пізніше того ж дня Парубій спрогнозував, що парламент розгляне питання про введення візового режиму з Росією вже на цій сесії. Фракції «Народний фронт» та ВО «Батьківщина» заявляли, що мають намір підтримати ініціативу про введення візового режиму з Росією.