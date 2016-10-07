NYT дізнався, які відносини з Росією успадкує новий президент США

Цього тижня Путін влаштував свій найсвіжіший гамбіт, призупинивши виконання угоди з Вашингтоном про утилізацію плутонію, передає DT.UA з посиланням на New York Times.

Незважаючи на те, що США ввели економічні санкції проти Росії за її агресію проти України, це поки не змусило Москву заспокоїтися й відступити на Донбасі і залишити Крим.

Деякі нинішні і колишні американські чиновники заявляли, що Білий Дім так і не зміг зрозуміти "гіркоту" Путіна через розвал СРСР два десятиліття тому, так само як і його відчуття, що Захід скористався слабкістю Росії. У той же час, вони кажуть, що США майже не впливали на розвиток демократії в Росії або її бажання застосувати силу в Сирії, Україні чи ще десь.

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Критики припускають, що це може закінчитися розрухою сирійської країни, Україна залишиться нестабільною і не зможе наблизитися до Європи, а виконання угод у галузі контролю над озброєннями може зупинитися.

"Для Путіна і більшості лідерів Росії це - антагоністична гра", - сказав експерт аналітичного центру Carnegie Endowment Ендрю Вайс. Він додав, що російський президент навряд чи змінить свою поведінку до 2018 року, коли в Росії повинні пройти чергові президентські вибори. Тому що внутрішня політика Путіна залежить від існування зовнішнього ворога, а саме США.

Американські чиновники припускають, що Путін, який ще не заявив про свій очевидний намір знову балотуватися, має бажання застосовувати силу, в той час як Білий дім, наляканий війнами в Іраку і Афганістані, не готовий.

"Адміністрація ніколи не розуміла, наскільки Путін й багато росіян ображені за 90-ті роки або наскільки сильно вони хочуть повернути те, що вважають своїм законним місцем у світі. І ще менше розуміння було, на що Путін готовий, щоб добитися цього", - сказав виданню неназваний чиновник.

"Він продовжить тиснути доти, поки не зіткнеться із серйозним опором, а такого поки не було", - додав співрозмовник видання.

В очах нинішніх колишніх чиновників США Сирія - найяскравіший приклад. Вашингтон цього тижня оголосив про призупинення переговорів з Росією про перемир'я. "Вони залишають після себе пустелю і називають це миром", - сказав Держсекретар США Джон Керрі.

Експерти вважають, що Алеппо, який бомбардують війська Росії і режиму Асада, швидше за все зазнає поразки. Але війна, яка триває вже шість років, буде далі тиснути на Асада на чолі зменшеної, розбитої, роздробленої країни.

Американські чиновники кажуть, що Білий дім ще не вирішив, що робити далі із Сирією, але мало хто чекає від Обами зміни в стратегії, в останні місяці на посаді. Два американські чиновники сказали виданню, що питання посилення санкцій проти Росії зараз не розглядається.

У понеділок Путін зупинив виконання угоди з Вашингтоном про утилізацію плутонію, подавши сигнал, що він готовий використовувати ядерне роззброєння як нову розмінну монету у конфронтації зі США. "Якщо відносини погіршаться, обидві сторони можуть спробувати збільшити свої важелі впливу за рахунок питання ядерного озброєння", - вважає експерт Arms Control Association Деріл Кімбол.

Інша сфера, в якій США оцінюють свої можливості, - це тиха війна в кібернетичному просторі з Росією, яка вже почалася і яка може посилитися, якщо відносини погіршаться.

Тим часом, економічні санкції, які послаблюють російську економіку, і розміщення військ у Балтії та Польщі можуть спрацювати як елемент стримування, але з часом. "У всякому разі, швидкого вирішення в питанні Росії немає", - сказав неназваний американський чиновник.