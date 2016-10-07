Російський консул таки з'явився "на килим" до українського МЗС
Представник консульства РФ на другий день після виклику через ситуацію з затриманим в РФ журналістом Романом Сущенком, з'явився до МЗС у п'ятницю.
Про це повідомила речник МЗС Маряна Беца, передає "Українська правда".
"Відбулася зустріч з консулом посольства Росії. Українська сторона висловила йому занепокоєння у зв’язку з ненаданням всупереч положенням Віденської конвенції про консульські зносини та Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією дозволу на зустріч консульської посадової особи України з незаконно затриманим на території Росії українським журналістом Романом Сущенком та ігноруванням російською стороною численних звернень Посольства України в РФ з цього приводу", - зазначила вона.
За словами Беци, йому було передано чергову ноту протесту у зв’язку з незаконним затриманням на території Росії Сущенка та недопуском до нього українського консула.
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"Ми продовжуємо посилювати тиск на Росію з метою надання консулу дозволу на відвідування Сущенка і надання йому необхідної консульської допомоги", - додала Беца.
Вона нагадала, що раніше з цього приводу були направлення декілька нот до МЗС Росії, звернення до слідчого управління ФСБ і до уповноваженого РФ з прав людини.
Як повідомляв УНІАН, в Росії сьогодні, 7 жовтня, буде пред'явлено звинувачення кореспонденту "Укрінформу" Сущенку. Всі суди у його справі пройдуть у закритому режимі.
6 жовтня вранці МЗС України викликало консула РФ для отримання пояснень через недопуск українських консулів до затриманого Сущенка. Втім, впродовж учорашнього дня він до МЗС так і не прийшов.