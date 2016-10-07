Київ та ЄС обговорюють створення місії для моніторингу ситуації в окупованому Криму

Це питання порушувалося під час двосторонніх консультації щодо Криму, повідомили журналістам перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова та заступник міністра юстиції України Сергій Петухов, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

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«Ми кажемо, що для України принципово важливо мати в Криму незалежний системний моніторинг. Наша мета зробити так, щоб питання, потрібна чи ні моніторингова місія, не стояло, щоб для них, так само, як і для нас, стало очевидно, що така моніторингова місія має бути. Наразі питання - буде чи не буде така місія – не вирішено. Ми доводимо, що вона має бути», - сказала Джапарова.

За її словами, в ході консультацій українська сторона наголосила на тому, що на сьогодні в Криму «настільки високий рівень страху, що люди бояться говорити навіть не на політичні теми».

«І якщо там буде міжнародна моніторингова місія, є ризик того, що буде відчутний брак інформації, тому що люди знаходяться під оком ФСБ. Для нас присутність моніторингової місії - це можливість посилити інформаційну складову стосовно репресій, які відбуваються в Криму», - наголосила перший заступник міністра.

У зв’язку з цим Джапарова повідомила, що надала європейській стороні відповідну інформацію.

«За ці два роки в Криму зникло 17 людей, 12 вбито, вже є 30 політичних в'язнів, 10 з яких вже отримали строки. Ми також зазначили, що за період з червня по січень 2016 року в Криму був проведений 91 обшук, 112 допитів і 102 людини було затримано», - сказала вона.

Своєю чергою Петухов зазначив, що європейська сторона поінформована про події в Криму, але «вони хочуть більше інформації з незалежних джерел і хочуть, щоб були належні моніторингові механізми, які б мали постійну присутність в Криму, щоб вони могли отримувати незалежну інформацію».

За словами Джапарової, можливість відкриття такої місії є питанням переговорів, а тому говорити про її формат ще зарано.

Крім того, перший заступник міністра повідомила, що окремою темою було питання доступу до Криму іноземних журналістів.

«Ми як країна зацікавлені в тому, щоб іноземні журналісти мали доступ до Криму для того, щоб давати не пропагандистську картинку, яку наразі намагається створити Москва, запрошуючи таких, як Грем Філліпс, а надавали незалежну об’єктивну інформацію», - зауважила вона.

При цьому Джапарова констатувала, що для української сторони в рамках політики невизнання анексії Криму важливо, аби доступ журналістів до Криму був через Україну.

«На сьогодні у нас є робоча група, і МЗС вже погодилося, що включиться в цей процес. Наша рекомендація буде така, щоб журналісти могли через консульства і посольства України в своїх країнах перебування отримувати перепустки», - пояснила посадовець.

Також українська сторона порушила питання щодо незаконно заарештованого в Москві журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка.

«Вони сказали, що цю ситуацію відстежують та контролюють», - додала Джапарова.