Порошенко розповів, коли затриманого в Росії Сущенка зможуть відвідати українські дипломати
Президент України Петро Порошенко заявляє, що українські дипломати отримали дозвіл на відвідання заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка наступного тижня.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Міністр закордонних справ Павло Клімкін щойно доповів мені, що українські дипломати добилися доступу до нашого журналіста Романа Сущенка - на наступному тижні», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".
Всі суди у справі Сущенка пройдуть у закритому режимі.
Міністерство закордонних справ України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку із незаконним затриманням Сущенка.