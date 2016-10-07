Порошенко розповів, коли затриманого в Росії Сущенка зможуть відвідати українські дипломати

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Міністр закордонних справ Павло Клімкін щойно доповів мені, що українські дипломати добилися доступу до нашого журналіста Романа Сущенка - на наступному тижні», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

Всі суди у справі Сущенка пройдуть у закритому режимі.

Міністерство закордонних справ України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку із незаконним затриманням Сущенка.