Посол ЄС не взявся прогнозувати дату рішення про безвізовий режим для України, лише висловив сподівання

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як пояснив посол, у нього немає повноважень говорити, чи буде до 24 листопада, до проведення саміту Україна-ЄС у Брюсселі, рішення про безвізовий режим для України.

"Я вам тільки можу сказати, що усі ми сподіваємося, що (Європейський) парламент і (Європейська) Рада матимуть змогу у найближчому майбутньому надати українським громадянам можливість відвідувати та подорожувати до Європейського Союзу без віз, але я не можу сказати "так" чи "ні" до 24 листопада", - заявив Мінгареллі.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.