Порошенко наразі не планує оголошувати сьому хвилю мобілізації
Президент України Петро Порошенко заявляє, що на даний час не планує оголошувати сьому хвилю часткової мобілізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні у Києві.
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"Як верховний головнокомандувач я не планую поки що оголошувати сьому хвилю мобілізації. Не буде в нас забирання робітників з виробничих підприємств", - заявив він.
"Ми на сьогоднішній день розуміємо, що захист і оборона держави є найбільш важливим завданням, але підняття економіки є також дуже важливим", - додав президент.
Раніше начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко заявив, що 4 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову військову службу.