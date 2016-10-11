Порошенко наразі не планує оголошувати сьому хвилю мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні у Києві.

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"Як верховний головнокомандувач я не планую поки що оголошувати сьому хвилю мобілізації. Не буде в нас забирання робітників з виробничих підприємств", - заявив він.

"Ми на сьогоднішній день розуміємо, що захист і оборона держави є найбільш важливим завданням, але підняття економіки є також дуже важливим", - додав президент.

Раніше начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко заявив, що 4 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову військову службу.