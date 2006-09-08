Україна – єдина держава колишнього СРСР, де розвиваються свободи

Україна – єдиний промінь надії щодо політичних і громадянських свобод на пострадянському просторі. Такого висновку дійшли експерти неурядової організації із штаб-квартирою в Нью-Йорку «Freedom House - Дім Свободи». У оприлюдненому щорічному звіті мовиться також, що Росія посилила свої позиції як «невільна країна», а деякі інші пострадянські держави навіть увійшли до списку «найгірші серед найгірших» - тобто найрепресивніших країн світу.

Експерти «Freedom House» аналізують ситуацію щодо політичних та громадянських свобод у 192 країнах світу і розділяють ті країни на «вільні», «частково вільні» та «невільні». Україна єдина з пострадянських держав, крім балтійських республік, входить до групи «вільних країн». Директор Європейського відділення Freedom House Крісті Евенсон в інтерв’ю Радіо Свобода сказала:

«Україна проявила готовність до низки політичних і громадянських реформ. У час проведення нашого дослідження відбулася законна передача влади з дотриманням існуючих законодавчих норм, політичних і виборчих процесів та початком реформ законодавчої системи в цілому. Це створює надії, що механізми і структури в України, хоча поки що дуже слабкі, стануть базою для життєздатної і довготривалої демократії».

Азербайджан, Росія, та Білорусь і далі залишаються в категорії «невільних країн». З інших пострадянських країн Вірменія, Грузія, Киргизстан і Молдова входять до групи «частково вільних».

Найгірша ситуація з правами людини у Бірмі, на Кубі, у Лівії, Північній Кореї, Судані, Сирії, Туркменистані та Узбекистані. До цієї групи належать і дві територіальні одиниці - Тібет у Китаї та Чечня у Росії, - де місцеве населення зазнає надзвичайно важких репресій, мовиться у звіті неурядової організації Freedom House - Дім Свободи.

За словами директора Європейського відділення Freedom House Крісті Евенсон, у минулому році 46 % країн світу внесли до категорії «вільних», а 30 % «частково вільних».

Радіо "Свобода"