У Латвії вважають процес євроінтеграції України набагато складнішим за шлях країн Балтії - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час VI національного експертного форуму "Ключові питання року", організованого Інститутом Горшеніна.

Дипломат назвав три фактори, які, на його думку, створюють труднощі для зближення України з Євросоюзом.

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Зокрема, сказав посол, коли йдеться про Україну, Грузію та Молдову, доволі очевидно, що Росія сприймає для себе політику "Східного партнерства" Європейського Союзу та підписані угоди про асоціацію "прямою загрозою". Тому, на переконання Пойканса, Україні набагато складніше рухатися в напрямку ЄС, ніж це робили країни Балтії.

Також він звернув увагу на фактор російської агресії на сході України, де зосереджено багато ресурсів. "Ми не мали такого роду ситуацію по відношенню до балтійських країн", - сказав дипломат.

"І також очевидно, що третім фактором є те, що Україна має набагато складнішу історичну спадщину, ніж ми мали. Ми мали нашу власну державність впродовж 20 років (до радянської окупації - УНІАН), що значно нам допомогло", - зауважив Пойканс.

"Шлях до Європи у випадку України буде набагато складнішим, і на це піде набагато більше часу", - наголосив Пойканс.

Проте, на його переконання, попри труднощі, Україні багато чого вдалося досягти. "Я думаю, якщо ви подивитеся на ситуацію у 2014 році і на ситуацію у 2016 році, в першу чергу стало можливим стабілізувати ситуацію на лінії фронту на сході. Були великі людські втрати, але це є дуже важливим", - пояснив посол.

Також він звернув увагу, що спостерігається певною мірою економічне відновлення, а також надходить фінансова підтримка від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу.

До того ж, дипломат вважає, що найбільш важливий виклик, з яким зіштовхується Україна, полягає у проведенні внутрішніх реформ. "Ми чуємо, що Україна захищає цінності Європи на сході, але робити дуже багато наголосу на безпеці не може бути достатньо, коли ми подивимося з боку Європейського Союзу. Тому одне із ключових завдань полягатиме у переконанні європейців та американців, що шлях до Європи незворотній, це номер один. І друге - що шлях в напрямку реформ також незворотній", - наголосив Пойканс.