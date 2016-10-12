У ПАРЄ учасникам Будапештського меморандуму нагадали про зобов'язання й закликали захищати Україну при нападі
Доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи на тему «Політичні наслідки кризи в Україні» Крістіна Зеленкова закликає учасників Будапештського меморандуму дотримуватись своїх зобов'язань і захищати Україну при нападі.
Про це вона заявила, представляючи проект резолюції на засіданні ПАРЄ.
«Угоди слід дотримуватися, і всі учасники Будапештського меморандуму 1994 року повинні дотримуватися своїх обіцянок – захищати Україну при нападі», - заявляє вона.
Також Зеленкова зазначила функціонування «нормандського формату». «Франція, Німеччина роблять усе, завдяки Мінським угодам, для того, щоб забезпечити мир у східній Україні», - сказала вона.
Як повідомлялося, у 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу зброї у світі.
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Після цього у 1994 році Україна, США, Росія і Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.
Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України; утримуватися від погрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.