Росія не намагалася виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами – британський парламентарій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дебатів у ПАРЄ.

«Через незаконне приєднання Криму, через своє втручання на Донбас було накладено санкції та обмеження в частині голосування (ПАРЄ). З цього моменту Росія не намагалася виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Але Росія може виконати ці зобов'язання, вона може припинити сепаратизм і скористатися своїм впливом, щоб виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, які було накладено на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.

Разом з тим 10 жовтня президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що Асамблея повинна зробити все необхідне для повернення в пленарний зал представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

«Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, нікому не йде на користь ні нашій Асамблеї, ні Росії, ні решті 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом», – зазначив Аграмунт.