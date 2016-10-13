Обрані в Криму до Держдуми РФ депутати не повинні брати участь у засіданнях ПАРЄ - Штайнмаєр

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Страсбурзі, відповідаючи на запитання політиків у рамках осінньої сесії ПАРЄ.

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"Зараз, після виборів до Думи, депутати, які потрапили до Думи в силу порушення прав людини в Криму, не можуть знайти місце для себе в цьому парламенті. Це потрібно означити з усією ясністю, і я виходжу з того, що і в Європейському Союзі буде недвозначне спільне рішення щодо цього питання, оскільки діалог і взаєморозуміння між парламентаріями дуже важливі, осмислені, вони потрібні, але вони повинні базуватися на фундаменті спільних основних цінностей і, природно, основних документів Ради Європи", - підкреслив Штайнмаєр.