Балога прокоментував чутки про свою відставку

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що опікується питаннями єднання церков в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні у Стамбулі після церемонії презентації монети, випущеної Національним банком України з нагоди візиту в Україну Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ I під час святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі.

В.БАЛОГА зазначив, що він у цьому році у Константинополі (Стамбулі – УНІАН) вже вчетверте, оскільки за дорученням Президента Віктора ЮЩЕНКА відповідає за роботу, пов’язану з єднанням українських церков. Зокрема, він готував і цей візит Президента.

Водночас, на запитання, чи перебільшені чутки про його відставку, В.БАЛОГА зазначив: «Дякую, але питання неумісне».