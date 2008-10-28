Депутати від БЮТ знайшли, де почитати газети
15:55, 28 жовтня 2008Політика
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Трибуна і президія ВР заблоковані
Народні депутати від БЮТ продовжують блокувати трибуну і президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз біля трибуни та у президії ВР перебувають близько 20-ти депутарів від БЮТ. Вони заблокували стільцями входи до президії, а деякі депутати розмістилися на стільцях у президії і читають газети.
Вечірнє пленарне засідання парламенту має розпочатися о 16.00.
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