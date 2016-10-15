Порошенко: керівники деяких партій хочуть віддати Росії або сепаратистам значну частину української території
Президент України Петро Порошенко заявляє, що керівники деяких політичних партій хочуть віддати Росії або її сепаратистам значну частину української території.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час урочистої церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом.
«Безпековий пакет передбачає і повне припинення вогню, і виведення іноземних військ з нашої території, передача на першому етапі під контроль ОБСЄ, а на другому етапі - під контроль України неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, відведення важкої техніки та артилерії, безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території (Донбасу – УНІАН)», - заявив він.
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«Це є чіткий і конкретний план повернення українського суверенітету на Донбас, решта на сьогоднішній день – від лукавого, коли керівники деяких політичних партій ставлять на меті – передачу або Росії, або її сепаратистам значну частину української території», - додав президент.
«Я наголошую, що я, як президент, не дозволю цього робити. Не варто бігати по іноземним посольствам і агітувати, що це, передача Донбасу, комусь – є єдиний план наведення миру. Території віддасте, а миру не отримаєте», - зауважив глава держави.