Путін звинуватив Україну в невиконанні політичної частини мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав журналістам на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС в Гоа.

«Я знаю, що мій колега президент Порошенко виступив зі статтею, здається у Frankfurter Allgemeine Zeitung, де знову намагається перекласти якусь відповідальність на Росію, посилаючись на не врегулювання питання безпеки», - сказав Путін.

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«Я вважаю, що це тільки привід, щоб нічого не робити в політичній сфері. Потрібно йти, принаймні, паралельно - і добиваючись реалізації питань безпеки, і здійснюючи абсолютно необхідні для врегулювання в цілому на тривалу перспективу кроки в політичній сфері. Без цього добитися врегулювання буде неможливо», - заявив він.

За його словами, бойовики на Донбасі до того не будуть впевнені, «що їх не будуть переслідувати, що їх не будуть хапати, тягнути до в'язниці за сепаратизм, за те, за це, за тероризм».

Путін знову заявив, що потрібно імплементувати вже прийнятий Верховною Радою закон про амністію, особливий статус і закріпленні його в Конституції.

Він заявив про необхідність внести зміни в Конституцію України, про що йшлося під час переговорів у Мінську.

«Якщо цього не буде зроблено, то це означає, що чинна влада не готова до розв‘язання проблеми повністю», - вважає Путін.

Раніше 15 жовтня президент України Петро Порошенко назвав умови, при яких Україна готова розпочати реалізацію політичної частини мінських угод.

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Порошенко підкреслив, що цього не станеться, доки інша сторона не виконає пакет з безпеки.

"Я наголошував і наголошую ще раз: цей мінський план передбачає чіткі заходи та критерії. Доки не буде виконана складова безпеки, пакет безпеки, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде", - нагадав президент України.

Також Порошенко зазначив, що пакет з безпеки передбачає повне припинення вогню, виведення іноземних військ з України, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а в подальшому - під контроль України неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону, відведення важкої техніки та артилерії, а також доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї території окремих районів Донецької та Луганської областей.