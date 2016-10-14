Росія змушує Донбас і Україну кровоточити, поки цього бажає господар Кремля - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія розгорнула на Донбасі величезний військовий потенціал, який знаходиться там лише для залякування і вбивств, а його мета - змусити Донбас та Україну кровоточити, поки цього бажає господар Кремля.

Про це він повідомив у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Кінець маскараду".

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За словами Порошенка, наявність величезного російського військового потенціалу на Донбасі не заважає Кремлю продовжувати заперечувати свою присутність в регіоні, як це вже було в Криму.

"Якби не Росія, цього величезного військового потенціалу ніколи б там і не було. Він виявився на сході моєї країни без всякого запрошення і все ще знаходиться там лише для залякування і вбивств. Його мета – змусити Донбас (та Україну) кровоточити, поки цього бажає господар Кремля", - вважає голова держави.

Він зазначив, що, "згідно з оцінками української розвідки, на Донбасі розміщено понад 700 російських танків, більше 1250 артилерійських систем, більше 1000 броньованих машин піхоти і понад 300 систем ракетного залпового вогню".