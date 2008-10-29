Кріль лякає Тимошенко, що її уряд зметуть безробітні
Лідер ЄЦ знає, що робити
Народний депутат, лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ закликає владу терміново вжити заходів для боротьби зі зростанням безробіття.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Усі антикризові проекти, зареєстровані у ВР, не враховують того, що першим фронтом боротьби має бути стримування безробіття», - сказав І.КРІЛЬ, коментуючи прогнози щодо зростання офіційного рівня безробіття в Україні до 8%.
«Уряд намагався не помічати кризи до того часу, поки процес не став незворотним. Лише тоді він почав пропонувати кроки щодо подолання наслідків своєї недалекоглядності», - вважає голова “Єдиного центру”.
На його думку, не помічати безробіття політики не мають морального права. «Якщо кожен 10-й українець втратить роботу, а відповідно, кожна 10-та українська родина втратить постійне джерело матеріального забезпечення, жодні кризи не виправдають бездіяльності і непрофесійності влади», - заявив депутат.
Для боротьби із розгортанням безробіття, на його думку, по-перше, слід активізувати великі державні проекти, пов’язані з будівництвом. Зокрема, будівництво соціального житла. «Це не тільки допоможе створити велику кількість робочих місць, а й стимулює попит на продукцію суміжних галузей – будматеріали, металеві будівельні конструкції, меблі, тощо. Відповідно, у цих галузях не буде масового скорочення працівників», – наголосив І.КРІЛЬ.
«По-друге, треба зменшити навантаження на роботодавців, знизивши нарахування на фонд оплати праці з 37% до 15%. За таких умов керівники підприємств отримають вивільнені кошти, які зможуть спрямувати на оплату праці, тобто збереження робочих місць», - вважає голова ЄЦ. Він також нагадав, що цю ініціативу його партія висловлювала і раніше – з метою вивести зарплату з тіні.
«Нарешті, держава повинна системно підійти до попередження безробіття: створювати нові робочі місця у державному секторі економіки, координувати міграцію населення, спростити дозвільну процедуру для відкриття власного бізнесу, тощо», - вважає народний депутат.
«Якщо влада не приділятиме боротьбі з безробіттям належної уваги, то ані парламент не треба розпускати, ані уряд змінювати. Їх просто зметуть самі безробітні», – застеріг парламентарів та урядовців лідер ЄЦ.