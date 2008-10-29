Кріль лякає Тимошенко, що її уряд зметуть безробітні

Народний депутат, лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ закликає владу терміново вжити заходів для боротьби зі зростанням безробіття.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Усі антикризові проекти, зареєстровані у ВР, не враховують того, що першим фронтом боротьби має бути стримування безробіття», - сказав І.КРІЛЬ, коментуючи прогнози щодо зростання офіційного рівня безробіття в Україні до 8%.

«Уряд намагався не помічати кризи до того часу, поки процес не став незворотним. Лише тоді він почав пропонувати кроки щодо подолання наслідків своєї недалекоглядності», - вважає голова “Єдиного центру”.

На його думку, не помічати безробіття політики не мають морального права. «Якщо кожен 10-й українець втратить роботу, а відповідно, кожна 10-та українська родина втратить постійне джерело матеріального забезпечення, жодні кризи не виправдають бездіяльності і непрофесійності влади», - заявив депутат.

Для боротьби із розгортанням безробіття, на його думку, по-перше, слід активізувати великі державні проекти, пов’язані з будівництвом. Зокрема, будівництво соціального житла. «Це не тільки допоможе створити велику кількість робочих місць, а й стимулює попит на продукцію суміжних галузей – будматеріали, металеві будівельні конструкції, меблі, тощо. Відповідно, у цих галузях не буде масового скорочення працівників», – наголосив І.КРІЛЬ.

«По-друге, треба зменшити навантаження на роботодавців, знизивши нарахування на фонд оплати праці з 37% до 15%. За таких умов керівники підприємств отримають вивільнені кошти, які зможуть спрямувати на оплату праці, тобто збереження робочих місць», - вважає голова ЄЦ. Він також нагадав, що цю ініціативу його партія висловлювала і раніше – з метою вивести зарплату з тіні.

«Нарешті, держава повинна системно підійти до попередження безробіття: створювати нові робочі місця у державному секторі економіки, координувати міграцію населення, спростити дозвільну процедуру для відкриття власного бізнесу, тощо», - вважає народний депутат.

«Якщо влада не приділятиме боротьбі з безробіттям належної уваги, то ані парламент не треба розпускати, ані уряд змінювати. Їх просто зметуть самі безробітні», – застеріг парламентарів та урядовців лідер ЄЦ.