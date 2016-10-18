Прем'єр Норвегії: Росія повинна показати волю до миру, виконавши домовленості щодо Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком в Осло.

«Ми обговорили ситуацію на сході України, нас турбує відсутність безпеки на Донбасі. Без дієвого перемир’я важко уявити переговорний процес політичного врегулювання. Вирішальним є дотримання Мінських домовленостей усіма сторонами», - заявила вона.

«Ми закликаємо, особливо Росію, виконувати свою частку домовленостей і продемонструвати волю у сприянні політичному та мирному врегулюванні», - додала Сульберг.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна, Німеччина та Франція виступають за погодження «дорожньої карти» виконання Мінських угод. Глава держави зауважив, що «дорожня карта» має передбачати чітку послідовність кроків, які мають бути зроблені. «Безпека, припинення вогню, припинення вбивств українських військових та мирних жителів, вивід військ, потім – політичний пакет (реалізації Мінських угод – УНІАН)», - додав він.

Крім того, перебуваючи з візитом в Норвегії, Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої було досягнуто домовленості про проведення 19 жовтня в Берліні зустрічі глав держав у «нормандському форматі».