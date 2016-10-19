Меркель не очікує чудес від зустрічі "нормандської четвірки"

Це стосується і українського конфлікту, і війни в Сирії, зокрема, ситуації в Алеппо, передає Deutsche Welle.

"Напевно, від завтрашньої зустрічі не варто очікувати чудес. Але завжди необхідно говорити, навіть коли погляди настільки сильно різняться", - заявила вона у вівторок, 18 жовтня.

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Через те, що ситуація в Сирії стала "ще більш катастрофічною", Меркель розглядає усі варіанти, включно з санкціями. "Проте пріоритет зараз має те, що ми спершу маємо подивитися на те, як полегшити страждання людей", - цитує Меркель інформагенція Reuters.

Хоча головною темою буде ситуація в Україні та питання підписання "дорожньої карти" реалізації мінських домовленостей, сирійське питання в світлі великої кількості цивільних жертв від бомбардувань російськими і сирійськими військово-повітряними силами, буде порушено на полях зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні, 18 жовтня, перебуваючи з візитом у Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда й канцлера Німеччини Ангели Меркель. Сторони домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» в Берліні для того, щоби «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості зарано.