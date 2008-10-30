НУ-НС починає потроху «скасовувати» ухвалений вчора антикризовий пакет

«Ми внесли поправку, яка скасовує пункт 9 другої частини антикризового законопроекту, в йому передбачається призупинити на два роки підняття мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму». Про це Офіційному сайту партії Наша Україна повідомила депутат від НУ-НС Ксенія Ляпіна.

Вона переконана, що «в умовах фінансової кризи жодна країна в світі не вирішує проблеми за рахунок обмеження соціальних стандартів. Навпаки - країни вживають заходи, аби збільшити споживчий попит».

«В нашій країні склалася специфічна ситуація, - зауважила народний депутат, - споживчий попит у нас, на жаль, лише збільшує частку імпорту».

«Причина , - вважає Ляпіна, - у тому, що протягом багатьох років в Україні не проводилися регуляторні реформи, тому вітчизняний бізнес не може задовольняти існуючий попит, який задовольняється ввезенням товарів з-за кордону».

Як повідомляв УНІАН, вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні внесений Віктором Ющенко пакет антикризових заходів.

А введення мораторію на два роки на підвищення мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму є однією з вимог надання Україні 16,5-мільярдного кредиту МВФ.