Розстріл активістів Майдану: кремлівські ЗМІ повідомили, коли можуть допитати Януковича

Про це повідомляє прокремлівське агентство РИА Новости з посиланням на джерело.

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"Російське відомство направило запит про проведення допиту Януковича і Шуляка по відеозв'язку в ростовський суд. Рішення про організацію процесуальних дій приймає суд, який зараз буде вирішувати питання, буде шукати всіх громадян, щодо яких направлено запит і після цього, ймовірно, буде організовувати допит, це все вирішувати суду", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, адвокати Януковича очікують, що його допит, який проходитиме у дистанційному режимі відеоконференції, відбудеться до кінця осені.