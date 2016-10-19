Розстріл активістів Майдану: кремлівські ЗМІ повідомили, коли можуть допитати Януковича
16:25, 19 жовтня 2016Політика
1641 0
Екс-президента України Віктора Януковича і колишнього командувача Внутрішніми військами МВС Станіслава Шуляка можуть допитати по відеозв'язку в якості свідків у справі про розстріл активістів Майдану в Києві 20 лютого 2014 року після рішення російського суду.
Екс-президент України Віктор Янукович / REUTERS
Про це повідомляє прокремлівське агентство РИА Новости з посиланням на джерело.
Читайте такожКС розпочав розгляд справи щодо конституційності усунення Януковича
"Російське відомство направило запит про проведення допиту Януковича і Шуляка по відеозв'язку в ростовський суд. Рішення про організацію процесуальних дій приймає суд, який зараз буде вирішувати питання, буде шукати всіх громадян, щодо яких направлено запит і після цього, ймовірно, буде організовувати допит, це все вирішувати суду", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, адвокати Януковича очікують, що його допит, який проходитиме у дистанційному режимі відеоконференції, відбудеться до кінця осені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter