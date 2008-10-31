Яценюк оголосив переву, щоб усе «дополірувати»

У засіданні ВР оголошено перерву до 11.00

Київ. 31 жовтня. УНІАН. У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви у голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА відбудуться консультації з представниками фракцій щодо ухвалення у другому читанні президентського антикризового законопроекту.

Перед оголошенням перерви А.ЯЦЕНЮК повідомив, що Комітет ВР з економічної політики уже узгодив текст законопроекту до другого читання.

Крім того, наголосив він, як стало відомо зі ЗМІ, Комітет ВР з митної та податкової політики також уже опрацював відповідний законопроект.

«Ми зараз до 11-ї години з керівниками фракцій і комітетів дополіровуємо цей законопроект, і чи буде остаточна версія, чи не буде – будемо у залі йти по кожній окремо взятій поправці», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому голова ВР зазначив, що парламент має спочатку вирішити проблеми держави, а вже потім - проблеми кожної окремо взятої політичної сили.