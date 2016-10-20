Меркель: Мінські домовленості є єдиним підґрунтям вирішення конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

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«Ми домовилися продовжувати роботу над «дорожньою картою» і наступного місяця буде зустріч на рівні міністрів закордонних справ, зараз дуже важливо проводити подібні зустрічі аби не втрати цих обертів в даному процесі», - заявила вона.

«Ми, в Німеччині, готові надалі продовжувати курувати, організовувати цей процес, бо Мінські домовленості є єдиним підґрунтям вирішення цього конфлікту. Необхідно досягти стабільного припинення вогню, це важко, але на мій погляд – це варто усіх зусиль», - додала Меркель.

Також, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє про необхідність паралельних кроків у виконанні безпекових та політичних блоків Мінських угод.

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«Звісно я розумію, що інтерес України полягає у безпековій частині, з іншого боку є інтереси Росії не зупинити політичний процес, отже необхідно робити кроки паралельно, але як само це відбудеться – це має бути узгоджено на рівні міністрів закордонних справ.. зараз ще залишилось багато роботи в цьому напрямку», - заявила вона.

Нагадаємо, переговори в "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали більше 4 годин. Під час переговорів був оголошений незаплановану перерву.