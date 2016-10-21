У НАЗК вирішили оприлюднити порядок денний засідань, а також протоколи та прийняті рішення

Як повідомила прес-служба НАЗК, відповідні зміни внесені в регламент, який встановлює порядок оголошення про засідання членів агентства, містить положення щодо акредитації представників засобів масової інформації та визначає терміни оприлюднення на офіційному сайті.

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Відтепер проекти рішень, які включені до проекту порядку денного засідання НАЗК, будуть розміщуватися на офіційному сайті. Також передбачено, що протоколи засідань та прийняті рішення будуть оприлюднені не пізніше 2 робочих днів.

Крім цього, на засідання НАЗК будуть запрошуватися представники ЗМІ. Анонси для акредитації будуть оприлюднюватися на офіційному сайті та в офіційних акаунтах соціальних мереж.