Гройсман цього тижня здійснить робочий візит до Франції

Як повідомили в прес-службі уряду, поїздка відбудеться 27-28 жовтня.

«У ході візиту заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Франції М.Вальсом, міністром економіки і фінансів М.Сапеном, головою Сенату - Ж.Ларше, - повідомили в прес-службі. - Також Гройсман візьме участь у французько-українському діловому форумі та зустрінеться з керівниками провідних французьких компаній».

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Як повідомляв УНІАН, діловий форум у Франції є продовженням зустрічей української влади зі світовими діловими колами в рамках популяризації можливостей нашої країни і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Ділові форуми вже пройшли в США, Канаді, Німеччині, Нідерландах.