У Путіна заявили, що "нормандська четвірка" не обговорювала розміщення збройної місії ОБСЄ на кордоні

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН.

«Що стосується певної силової поліцейської місії ОБСЄ, збройної, я хочу наголосити – йшлося виключно про табельну зброю, то на евентуальну ідею такої місії, дійсно, президент Путін відреагував потенційною згодою», - сказав Пєсков.

«Але справа в тому, що це саме евентуальні розмови. Поки що немає місії і немає розуміння ОБСЄ, як цю місію можна сформувати, де її розміщувати і так далі. Про це розмови не велися і не могли вестися, оскільки це дуже предметна розмова, яка залежить від багатьох обставин», - заявив він.

Пєсков зазначив, що «в цілому на потенційну ідею такої місії при необхідності всі погодилися, але це поки не має конкретного наповнення».

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Відповідаючи на уточнювальне запитання УНІАН, чи погодиться Москва на розміщення збройної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, Пєсков сказав: «Поки ніхто не говорить про те, де така місія могла б розміщуватися, вона поки не існує».

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріії «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.