Штайнмайєр каже, що реалізація Мінських угод відбувається зі швидкістю равлика

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр, повідомляє 5.ua.

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Однак саме мінський процес, на його думку, запобіг перетворенню російської агресії на Сході України на неконтрольований військовий конфлікт.

Штайнмаєр зазначив, що робота над реалізацією домовленостей дуже складна, і прогрес майже непомітний.

Однак Мінський процес - єдиний спосіб досягти мирного розв'язання конфлікту на Донбасі, вважає він.