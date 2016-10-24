Штайнмайєр каже, що реалізація Мінських угод відбувається зі швидкістю равлика
22:01, 24 жовтня 2016Політика
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Реалізація Мінських угод відбувається зі швидкістю равлика, однак він допоміг запобігти розвитку неконтрольованого військового конфлікту на Донбасі.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр / REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр, повідомляє 5.ua.
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Однак саме мінський процес, на його думку, запобіг перетворенню російської агресії на Сході України на неконтрольований військовий конфлікт.
Штайнмаєр зазначив, що робота над реалізацією домовленостей дуже складна, і прогрес майже непомітний.
Однак Мінський процес - єдиний спосіб досягти мирного розв'язання конфлікту на Донбасі, вважає він.
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