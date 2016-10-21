Клімкін визнав зміну позиції України: спочатку вибори, потім - контроль кордону

Про це, як передає кореспондент УНІАН, він сказав, відповідаючи на запитання депутатів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

«Мінські домовленості ніхто не змінював, і ніхто не дозволить їх змінювати на нашу користь, і ніхто не дозволить змінювати відповідну черговість", - наголосив міністр.

За його словами, "логіка Мінських домовленостей полягає в тому, що без моніторингу з боку ОБСЄ за кордоном, який має включати, зокрема, можливість ОБСЄ знаходитись вздовж неконтрольованої ділянки кордону…ніякої реальної безпеки бути не може".

"Інакше взагалі обговорювати питання виведення військ або відведення зброї немає жодного сенсу", - додав Клімкін.

Читайте також"Нормандська четвірка" не обговорювала дату виборів на Донбасі - нардеп

"Тому спочатку це повний моніторинг з боку ОБСЄ, вироблення планів передачі кордону, і на другий день після виборів – передача кордону українським прикордонникам. Така логіка була з самого початку закладена в Мінські домовленості, і ніколи ніким не змінювалась", - зауважив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами президента, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Порошенко також наголосив, що наразі мова про дату виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей не ведеться. Разом з тим, додав він, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Порошенко, в МЗС та інші учасники мінських переговорів наголошували, що у домовленостях передбачено спочатку виконання безпекового блоку (й отримання повного контролю над кордоном), а вже потім - політичний блок, зокрема, й вибори.

"Я наголошував і наголошую ще раз: цей мінський план передбачає чіткі заходи та критерії. Доки не буде виконана складова безпеки, пакет безпеки, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде", - заявляв тиждень тому президент України.

Також Порошенко зазначив, що пакет з безпеки передбачає повне припинення вогню, виведення іноземних військ з України, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а в подальшому - під контроль України неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону, відведення важкої техніки та артилерії, а також доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї території окремих районів Донецької та Луганської областей.