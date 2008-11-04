Секретаріат Президента повідомив, чого чекає від Каддафі

Під час візиту до України 4-6 листопада лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ заплановано обговорити подальшу двосторонню співпрацю України і Лівії у багатьох галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

А.ГОНЧАРУК зазначив, що це перший візит такого рівня лідера країни арабського світу. За його словами, це візит у відповідь на візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Лівії, який відбувся у квітні цього року.

За словами А.ГОНЧАРУКА, програмою візиту передбачені переговори у вузькому та розширеному колах, зустрічі М.КАДДАФІ з керівниками України.

Разом із цим А.ГОНЧАРУК повідомив, що на сьогодні товарообіг між Україною та Лівією становить 180 млн. доларів США. При цьому йдеться переважно про український експорт, тобто, за його словами, Україна має високе позитивне сальдо. Він також уточнив, що йдеться про експорт до Лівії продукції металургійної промисловості, а також зернових.

Заступник глави Секретаріату Президента також повідомив, що під час візиту М.КАДДАФІ в Україну планується обговорити подальшу двосторонню співпрацю у галузі авіабудівництва, зокрема, поставок трьох літаків Ан-74, а також питання ремонту українських вертольотів Мі-8, які має Лівія; співпрацю в нафтогазовій галузі; а також військове-технічне співробітництво. А.ГОНЧАРУК уточнив, що йдеться про ремонт за участі українських фахівців бронетанкової техніки та засобів протиповітряної оборони, які має Лівія.

За словами А.ГОНЧАРУКА, під час візиту планується підписати українсько-лівійську конвенцію про запобігання подвійного оподаткування, а також меморандум про взаєморозуміння у галузі стандартизації та метрології.