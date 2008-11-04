Кріль вважає, що Євро-2012 – це теж антикризовий захід

Народний депутат, лідер "Єдиного Центру" Ігор КРІЛЬ заявляє, що уряд спільно з Національним агентством з питань підготовки до Євро-2012 має невідкладно подати на розгляд Верховної Ради пакет законопроектів, пов’язаних із проведенням футбольного чемпіонату в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Єдиного Центру», про це він сказав, коментуючи інформацію про проблеми з підготовкою до чемпіонату в умовах світової фінансової кризи.

І.КРІЛЬ наголосив, що Євро-2012 не слід розглядати окремо від антикризових заходів. «В умовах кризи Євро-2012 – це не додаткові видатки з бюджету, а підтримка галузей економіки, що постраждали від кризи. Зокрема, будівельної галузі, на якій «зав’язані» металурги і виробники будматеріалів. Крім того, це можливість створити нові робочі місця і тим самим зменшити загрозу безробіття», - наголосив голова "Єдиного Центру".

І.КРІЛЬ вважає, що до парламенту мають надійти не лише самі законопроекти, але й детальні додатки до них. «У них мають бути зазначені основні об‘єкти, що будуються, джерела фінансування будівництва та особи, відповідальні за вчасну здачу об’єктів в експлуатацію», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО направив уряду пропозиції щодо захисту Євро-2012 від світової фінансової кризи.