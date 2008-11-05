«План порятунку України» набув чинності

Закон «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів» набув чинності.

Текст закону опубліковано в офіційних виданнях - газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» за сьогоднішнє число.

Згідно з завершальним положенням закону, він набирає чинності з дня опублікування, окрім 4 і 5 пунктів 2 розділу закону, які вступають в силу з 1 січня 2009 року.

Відповідні пункти встановлюють спеціальний режим оподаткування у сфері сільського і лісового господарства.

Закон діє до ухвалення Радою у зв’язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації рішення про припинення дії розділу 1 цього закону і про редакцію відповідних положень законів, зміни до яких передбачені розділом 2 ці закони, але не пізніше, ніж до 1 січня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. “За” ухвалення закону проголосували 243 народних депутата із 440, зареєстрованих в сесійній залі.

Ухвалення закону підтримали 154 депутата від БЮТ, 69 - від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та 20 - від фракції Блоку Литвина. Жодного голосу не дали депутати від Партії регіонів та КПУ.

Законом передбачається за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів, створити Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом міністрів України за погодженням із комітетами ВР з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету порядку.

При цьому, представники фракції Блоку Литвина заявили, що голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК подав на підпис Президенту України «сфальсифікований» Закон «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та внесення змін до деяких законодавчих актів України». Посилаючись на стенограму засідання ВР, народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що парламент не підтримав запровадження мораторію на два роки щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Депутат зазначив, що за вилучення норми про мораторій проголосувало 240 народних депутатів. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що також парламентом не було підтримано норму про те, щоб протягом 2009-2010 років розмір заробітної плати підвищувався щоквартально відповідно до індексу споживчих цін. Він наголосив, що за дане рішення проголосувало лише 193 із необхідних 226 народних депутатів. На думку О.ЗАРУБІНСЬКОГО, в такому випадку мала залишитися в дії норма про те, що з 1 січня 2009 року мінімальна заробітна плата встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В той же час, прес-секретар голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА Андрій ЖИГУЛІН заперечив фальсифікацію остаточної редакції закону.