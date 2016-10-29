В Одеській міськраді фракція оголосила винагороду за затримання підозрюваних у побитті "опоблоківця"

Фракція «Опозиційного блоку» в Одеській міській раді оголосила про винагороду в 200 тис грн за затримання підозрюваних у побитті 28 жовтня депутата цієї фракції Олексія Єремиці та його водія.

Про це УНІАН повідомив депутат міськради від цієї політсили Богдан Гіганов.

За його словами, рішення оголосити винагороду за інформацію або за затримання зловмисників, які побили Єремицю, було прийнято спільно депутатами фракції.

«За громадянський арешт виконавців або замовника злочину з подальшою передачею їх правоохоронним органам сума винагороди становитиме 200 тис. грн», - пояснив Гіганов.

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При цьому, за реально підтверджену інформацію, яка дозволить вийти на слід зловмисників, які здійснили напад, депутати обіцяють винагороду в розмірі 60 тис. грн. За інформацію, яка дозволить вийти на замовників, - 120 тис. грн.

В «Опоблоці» запевняють, що виплатять винагороду після підтвердження інформації.

На даний час заява про винагороду поширена навіть у соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Одесі невідомі побили депутата Одеської міськради від «Опоблоку» Єремицю та його водія. Четверо нападників використовували складані біти. Єремиця пов'язує напад насамперед зі своєю роботою в міськраді.

Крім того, на Одещині також побили та кинули до смітника депутата від "Опоблоку" в Ананьївській райраді Одеської області Миколу Балана.

Як повідомив один із депутатів райради, який був присутній на засіданні, невідомі в масках увійшли сьогодні на засідання райради, вивели Балана на вулицю, кинули у сміттєвий бак і обсипали борошном.