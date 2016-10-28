На Одещині стало відомо про другого за день побитого "опоблоківця"

Як повідомила УНІАН т. в. о. заступника начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Анастасія Якубенко, напад стався сьогодні на вулиці Водопровідній.

За її даними, на потерпілого напали 4 людини. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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У прес-службі Одеської обласної організації «Опозиційного блоку» повідомили, що четверо невідомих молодих людей, приховуючи свої обличчя шарфами, напали на машину Єремиці.

В автомобілі в момент нападу перебував водій і сам депутат.

У прес-службі заявили, що нападники використовували складні біти, одну з яких втратили «на місці злочину».

Зазначається, що водій Єремиці отримав травму голови, а у депутата - забої ніг.

В ефірі одного з місцевих телеканалів депутат міськради повідомив, що напад стався в районі заводу «Стальканат». Він підкреслив, що пов'язує напад, в першу чергу, з роботою в міській раді. Те, що трапилося він назвав прагненням його залякати.

Якубенко додала, що сьогодні також надійшла заява в поліцію від депутата Ананьївської районної ради області про напад на нього під час засідання сесії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Одеська обласна організація "Опозиційного блоку" заявила про побиття депутата цієї політсили в Ананьївській районній раді Одеської області Миколи Балана під час сесії районної ради.

За словами очевидців, невідомі в масках увійшли на засідання райради, вивели Балана на вулицю, кинули в сміттєвий бак і обсипали борошном.