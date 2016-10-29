Парубій і Брок закликали Європарламент проголосувати за "безвіз" для України до річниці Євромайдану

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмар Брок закликали Європейський парламент проголосувати за безвізовий режим для України до річниці Євромайдану 21 листопада 2016 року.

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Про це вони заявили під час зустрічі в рамках конференції "Діалог Жана Моне" щодо реформування ВР України, що відбулася сьогодні в Будинку Жана Моне у Франції, повідомляється на сайті українського парламенту.

Зокрема, згідно з повідомленням, Парубій заявив, що річниця подій Євромайдану 21 листопада 2016 року буде важливою символічною датою для завершення лібералізації візового режиму, адже саме під гаслом євроінтеграції українці виходили на Майдан.

Брок пояснив, що затримка у завершенні лібералізації візового режиму була внутрішньою інституційною проблемою Європейського Союзу і не стосувалася змістовних питань лібералізації візового режиму.

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«Ельмар Брок та Андрій Парубій разом закликали Європарламент знайти рішення та завершити процес лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану 21 листопада 2016 року», - підкреслюється в повідомленні.

Також Парубій передав Броку заяву, підписану головою та представниками більшості фракцій Верховної Ради щодо завершення процесу лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану 21 листопада 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій із візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

23 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що ЄС ухвалить рішення про запровадження безвізового режиму з Україною до саміту Україна-ЄС 24 листопада.