Порошенко: Україна отримає рішення про введення безвізового режиму з боку ЄС до 24 листопада

20:52, 23 жовтня 2016
Політика
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Україна отримає рішення про введення безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я впевнений у тому, що документи про надання Україні безвізового режиму будуть підписані та ратифіковані Європарламентом, немає жодних сумнівів. Можу сказати, навіть, до якої дати – до 24 листопада, бо 24 листопада є саміт Україна-ЄС і ми домовились, що на цей саміт усі документи будуть готові», – заявив він.

«Ми переговорили з керівником Європейської народної партії в Європарламенті, де ми чітко заручилися підтримкою найбільшої фракції в Європарламенті; ми переговорили з Мартіном Шульцем, президентом Європарламенту, який представляє соціалістів, і заручилися підтримкою цієї другої за кількістю фракції. Ми отримали підтримку лібералів і консерваторів, ми маємо абсолютну більшість у Європарламенті щодо ратифікації угоди про безвізовий режим», – додав президент.

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«Ми би мали його раніше, але затримка була викликана так званим механізмом призупинення безвізового режиму, він пов’язаний не з Україною, а з країнами Близького Сходу», – зауважив Порошенко.

«Зараз у нас є запевнення, що наші переговори прискорили розгляд цього механізму призупинення – мова йшла про суперечку між повноваженнями Європарламенту та повноваженнями Єврокомісії. Я дуже сподіваюся, що порозуміння буде знайдено. Наступного тижня буде проголосоване призупинення, буде знайдений компроміс, і Україна отримає рішення про безвізовий режим до 24 листопада», – заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі заявив, що розробка механізму тимчасового призупинення безвізового режиму в ЄС не пов’язана з Україною.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках плану дій із візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

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