Нардеп Денисенко закликав Тимошенко опублікувати е-декларацію і показати свої статки й видатки

Про це повідомляє прес-служба БПП.

«Також Денисенко закликає Юлію Тимошенко відверто розповісти селянам про умови фінансування її політичної сили аграрними кланами, зокрема, Богданом Губським, власником десятків тисяч гектарів земель у Київській, Черкаській та інших областях; Андрієм Веревським – власником компанії “Кернел груп”, який входить до ТОП-10 землевласників України; Сергієм та Олександром Буряками – власниками “Брокбізнесбанку”, причетними до земельних оборудок на Київщині», - йдеться у повідомленні.

Також Тимошенко мала б пояснити селянам, чому серед авторів закону про продовження мораторію на продаж сільгоспземель не було жодного представника фракції “Батьківщина”, а за сам закон не голосував кожен четвертий депутат з фракції Тимошенко, зазначають у БПП.

«А перш ніж виступати прокурором, бажано б щоб лідерка “Батьківщини” заповнила власну е-декларацію й відзвітувала про свої статки й видатки», - підсумовують у заклику.